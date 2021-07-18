مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أفادت مراسلتنا في القدس بأن أكثر من ألف وخمسمئة مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، التي اعتدت على المرابطين في المصلى القبلي.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤوليةَ الكاملة عن الاعتداء على المصلين، والمسجد الأقصى بصورة خاصة، مشيرة إلى أن الاعتداء يندرج ضمن عمليات تهويد القدس، وإفراغها من المواطنين الفلسطينيين. من جانبه، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالني بينيت/ جلسة لتقييم الموقف في المسجد الأقصى. في حين دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى ضرورة التهدئة، وتجنب أعمال العنف في المسجد الأقصى، معربا عن قلقه من التوتر المستمر هناك.