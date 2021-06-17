انطلاق انتخابات الرئاسة في إيران

تنطلق اليوم الجمعة الانتخابات الرئاسية في إيران لاختيار رئيس جديد لأربع سنوات، خلفا للرئيس حسن روحاني.

ويتنافس على منصب الرئاسة الإيرانية أربعة مرشحين، بعد انسحاب ثلاثة مرشحين من الانتخابات وهم /سعيد جليلي/ و /علي رضا زاكاني/ و/محسن مهر علي زادة/. وكان جليلي وزاكاني قد أعلنا انسحابهما لمصلحة المرشح /إبراهيم رئيسي/، وقال زاكاني إن رئيسي هو المرشح الأصلحُ، والأكثرُ أهلية، في حين لم يفصح علي زادة عن سبب انسحابه. إلى ذلك حث الرئيس الايراني حسن روحاني مواطنيه على الإدلاء بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية.