البيت الأبيض ينشر تقرير مقتل خاشقجي

خلص تقرير للمخابرات الأمريكية رفعت عنه السرية إلى مسؤولية ولي العهد السعودي /محمد بن سلمان/ المباشرة عن عملية اختطاف وقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أبلغ العاهل السعودي /سلمان بن عبد العزيز/ هاتفيا بأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية يومي الجمعة والإثنين، من جانبها اعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها، مضيفة أن الرياض بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأنها ستحاسب كما أشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريما لخاشقجي، مع عقوبات تستهدف الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين.