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بايدن يعلن تعيين رون كلين كبيرا لموظفي البيـت الأبيض في إدارته

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قال المرشح الديمقراطي المُعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية جو بايدن إنه اختار مستشاره ومساعده رون كلين لمنصب كبير موظّفي البيت الأبيض، في إدارته المقبلة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنع بايدن من الوصول إلى رسائل القادة الأجانب التي يتلقاها عبر وزارة الخارجية.

وأضاف المصادر ذاتها أن فريق بايدن يتواصل مع حكومات الدول الأخرى بشكل مستقل، دون الحصول على دعم لوجستي من وزارة الخارجية.

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