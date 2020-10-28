الحراك المناهض للعنصرية تحد آخر لترامب

شهدت مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية على مدار يومين حالة من الفوضى جراء احتجاجات اندلعت عقب مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وأظهرت مشاهد التقطتها عدسات الكاميرات أعمال سرقة ونهب للمحال التجارية الكبرى وحرق للمركبات. وتأتي الاحتجاجات الجديدة في الولايات المتحدة بعد نحو أربعة أشهر من أخرى مماثلة عمت البلاد بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في مايو أيار الماضي. وشكلت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية تحديا آخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب جائحة كورونا في السنة الأخيرة من ولايته الأولى.