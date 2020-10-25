كوهين: وفد سوداني سيزور إسرائيل قريبا

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مقابلةٍ صحفية إن وفدا سودانيا سيزور تل أبيب قريبا، مشيرا إلى أنه سيتوجه لاحقا إلى الخرطوم، على رأس وفد إسرائيلي.

وأكد كوهين، أن إسرائيل ستتعاون مع السودان في عدة مجالات، مرجحا إقامة تعاون أمني بين البلدين، وتبادل السلع وللاستثمارات. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي /بنيامين نتنياهو/ إن اتفاقات التطبيع الأخيرة تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعانيها إسرائيل، كما تُقصِّر مدة الرحلات الجوية وتخفض كلفتها.