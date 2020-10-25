تظاهرات حاشدة في بغداد ومدن عراقية أخرى

تظاهر مئات العراقيين في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب،، وسط إجراءات أمنية مشددة، في الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين، العام الماضي.

وطالب المحتجون بإجراء إصلاحات سياسية وخدمية، واتهموا الحكومة بالتقصير في محاسبة المسؤوليين عن مقتل المتظاهرين. إلى ذلك أعلنت السلطاتُ العراقية إصابة نحو ثلاثين عنصرا من القوات الأمنية جراء رميهم بقنابل يدوية من قبل مجموعة محسوبة على المتظاهرين. هذا وحذرت السلطات من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تطاول على الممتلكات، أو الاعتداء على المتظاهرين، أو الأجهزة الأمنية. بينما وجّهت قوات الأمن بمنع عناصرها من حمل السلاح داخل ساحات الاحتجاج.