السودان يؤكد انحسار مياه النيل
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كشف السودان عن خروج عدد من محطاته على نهر النيل عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق.
وقال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم /أنور السادات الحاج/ إن خروج المحطات عن الخدمة قد يؤدي لشح في مياه الأحياء بالولاية. في السياق ذاته،، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، خلال اجتماع بمجلس النواب أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي. ورجحت مصادر سودانية عقد قمة إفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل بمشاركة الرئيس المصري ورئيس الوزارء السوداني ورئيس الوزارء الإثيوبي، عقب انتهاء مفاوضات بشأن السد الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق.