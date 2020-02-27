نتنياهو: ساندرز أخطأ بوصفي بالعنصري

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث صحفي إن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز أخطأ بوصفه إياه بالرجعي والعنصري.

بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات ساندرز بالصادمة والفظيعة، وأعرب عن قناعته بأن الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل لن يدعموا أي شخص يعارض تل أبيب، وقال كاتس إن إسرائيل لا تتدخل في شؤون الولايات المتحدة. وكان ساندرز هاجم نتنياهو واصفا إياه بالرجعي والعنصري، مضيفا أنه يتعين على واشنطن أن تضمن سلامة وأمن إسرائيل، لكنها يجب ألا تتجاهل معاناة الفلسطينيين. كما هاجم ساندرز، اللوبي الإسرائيلي، مجددا رفضه حضور مؤتمر آيباك، ولم يستبعد نقل السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب.