أمريكا... 3 رؤساء واجهوا محاولات لعزلهم

أندرو جونسون وريتشارد نيسكون وبيل كلينتون رؤساء أمريكيون واجهوا محاولات عزل مماثلة لتلك التي يواجهها ترامب، وارتبطت أسماء بعضهم بفضائح لايزال يذكرها الأمريكيون والعالم.

وعرضت العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم لقطة رفض ترامب مصافحة بيلوسي. وعزا مراقبون تصرف الرئيس الأمريكي إلى المحاكمة التي يحاول فيها الحزب الديمقراطي عزل ترامب بسبب ما أسماه سوء استخدام واسع النطاق للسلطة. يذكر أن ثلاثة رؤساء أمريكيين قد واجهوا من قبل محاولات عزل مماثلة لتلك التي يواجهها ترامب وارتبطت أسماء بعضهم بفضائح لايزال يذكرها الأمريكيون والعالم وهم أندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.