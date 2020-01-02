حصاد العقد.. الولايات المتحدة الأمريكية

لعل تراجع هيمنة واشنطن مقابل تنامي الدورين الروسي والصيني على الساحة الدولية، يعتبر من أبرز السمات في العشرية الأخيرة بالسياسات الأمريكية.

استراتيجية الانسحاب من الحروب واستراتيجية مواجهة الصين العملاق الاقتصادي الثاني وروسيا عملاق الطاقة والقوة العسكرية، شروط فرضت نفسها على صناع القرار الأمريكي ولاسيما أجهزة الدولة العميقة.. ويقول الأمريكيون إنّ معظم سياساتهم منذ مطلع القرن تهدف للتحكم بمسار تراجع تصدرها للقرار الدولي والقبول بشركاء آخرين.