موسكو: توجيه اتهام دون دليل يزيد التوتر
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة توجيه اتهامات بشأن الهجوم على منشأة أرامكو السعودية، مؤكدا أن توجيه الاتهامات العشوائية، يزيد التوتر في المنطقة..
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضعف كفاءة منظومات الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت، المنصوبة شمالي السعودية، كان وراء الفشل في صد هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشأتين السعوديتين.
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