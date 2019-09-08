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غريفيث يرحب بجهود الرياض في جنوب اليمن

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رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفث، بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية في جنوب اليمن.

وقال غريفيث في تغريدة على تويتر، إنه عقد اجتماعا إيجابيا مع الوزير السعودي عادل الجبير في جدة، ناقشا خلاله سبل المضي قدما في العملية السياسية باليمن.. وكانت السعودية والإمارات قد رحبتا باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.. وشدد البلدان في بيان مشترك على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة، ونبذ الانقسام.. وأوضح البيان أن الدولتين تعملان على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

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