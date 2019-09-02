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كلمة لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله

تل أبيب: نرفض مشروع الصواريخ الدقيقة

أخبار العالم العربي

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أكدت إسرائيل أنها لن تقبل بمشروع صواريخ دقيقة لإيران وحزب الله على الأراضي اللبنانية، مطالبة بيروت وقوات اليونيفيل بوقف المشروع.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفعل ما يلزم لحفظ أمن إسرائيل بحرا وبرا وجوا، مع العمل ضد تهديد الصواريخ الدقيقة. موضحا أن الجيش يتمتع بالحزم والمسؤولية في إشارة إلى القصف المتبادل على الحدود مع حزب الله. إلى ذلك دخلت كاميرا آرتي قاعدة أفيفيم العسكرية شمال إسرائيل لمتابعة الوضع عن قرب ما أثار الاستهجان داخل الأوساط الإعلامية الإسرائيلية.

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