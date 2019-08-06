موسكو: سيطرنا على حريق كراسنويارسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على الحريق في مستودع ذخائر المدفعية في إقليم كراسنويارسك شرق روسيا.

وتشهد المنطقة حرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات، حيث تساهم طائرات ومروحيات بالسيطرة عليها ومنع انتشارها. وقالت النيابة العامة الروسية إن الجهات القانونية في مقاطعة إيركوتسك شرق البلاد قد توصلت إلى حقائق تؤكد افتعال حرائق الغابات هناك، بهدف إخفاء عمليات قطع الأشجار غير القانونية.