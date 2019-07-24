روحاني: مستعدون للدخول بمفاوضات عادلة

أفاد مراسلنا بأن طهران سلمت رسالة لمجلس الأمن أبلغته فيها بوجود جرحى حالاتهم حرجة جراء اصطدام ناقلة النفط البريطانية بسفينة صيد إيرانية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده هي المسؤولة عن الأمن وحرية الملاحة في منطقة الخليج وستبقى كذلك إلى الأبد، حسب تعبيره. هذا وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة للدخول بمفاوضات عادلة وقانونية مع الولايات المتحدة. مضيفا أن التفاوض لا يعني الاستسلام وأن بلاده ستخفض المزيد من التزاماتها النووية عقب انتهاء المهلة الثانية.