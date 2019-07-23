قصف حوثي على قاعدة الملك خالد بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي "تركي المالكي" إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة عسير جنوب المملكة.

وقال الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الطائرات المسيرة أصابت بدقة رادارات عسكرية في القاعدة الجوية بخميس مشيط جنوب السعودية، وأوضح أن الاستهداف هو رد على الغارات الجوية للتحالف العربي. يذكر أن الحوثيين استهدفوا تلك القاعدة الجوية السعودية للمرة الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي.