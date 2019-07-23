طهران: عودة الأمن مرهونة برفع العقوبات

اشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفع العقوبات عن طهران والدخول في حوار ومفاوضات منطقية معها لعودة الأمن في المنطقة.

وأضاف ظريف أن طهران لا تريد المواجهة مع لندن، لكنها ستحمي مياه الخليج. وتقدم ظريف إلى بوريس جونسون بالتهنئة على انتخابه زعيما لحزب العمال ورئيسا للحكومة البريطانية، معتبرا حجز حكومة ماي لناقلة النفط الإيرانية بطلب من واشنطن قرصنة بحرية. إلى ذلك، قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني حسين خان زادي إن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مشيرا إلى أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني.