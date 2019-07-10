باريس تؤكد رغبتها باستمرار الحوار مع إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران أبقت باب الدبلوماسية والتفاوض حول الاتفاق مفتوحا، موضحا أن هدفها هو تنفيذ جميع أطراف الاتفاق النووي لتعهداتها.

هذا وأعلن مستشار الرئاسة الفرنسية "إيمانويل بون" أن باريس تسعى لإيجاد حلول لوقف الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، وأكد المسؤول الفرنسي خلال مباحثات مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في طهران، أكد أن باريس ترغب باستمرار الحوار مع طهران والتعاون لحل أزمات المنطقة .. من جهته أكد شمخاني أن زمن التزام طهران بالاتفاق النووي من جانب واحد قد انتهى.