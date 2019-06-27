ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران جريمة حرب

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الحرب مع طهران لن تكون قصيرة، وأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران ترقى إلى التهديد بالإبادةِ الجماعية

فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أوروبا من أي رد خارج العرف الدولي على تقليص التزاماتها النووية ويأتي ذلك عشية اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في فيينا