طهران: سنزيد سرعة ومخزون اليورانيوم منخفض التخصيب

شكك المرشد الإيراني علي خامنئي بدعوة واشنطن للتفاوض مع طهران واعتبرها خدعة لتجريد بلاده من سلاحها.

وأضاف خامنئي أن واشنطن لاتجرؤ على شن أي هجوم طالما أن طهران تمتلك السلاح، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن الحرب مع إيران لن تقتصر على جغرافيا بلاده ، إلى ذلك أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "عباس كمال وندي" عزم المنظمة على زيادة مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ليتجاوز حاجز ثلاثمئة كيلو غرام