روسيا والسعودية.. تعاون يتخطى النفط

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تتوصل موسكو والرياض خلال العام الجاري إلى اتفاقات لمشاريع مختلفة أبرزها في مجال الطاقة.

من جهته دعا نظيره السعودي خالد الفالح إلى البراغماتية في التعامل مع موضوع أسعار النفط وذلك ردا على سؤال آر تي حول تأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران على استقرار الأسواق، سرجون هدايه ونتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.