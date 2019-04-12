مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

أفاد مراسلنا بمقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا في قطاع.

وأشار مراسلنا إلى أن الطفل الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، أصيب في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي، وقد توفي إثر ذلك، من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين برصاص الجنود الإسرائيليين شرق القطاع إلى ستة وستين شخصا، وذلك خلال استهداف المشاركين في مسيرات العودة.