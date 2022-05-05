RT 15 Years

خلال خمسة عشر عاما أصبحت قناة أر رتي الناطقة بالعربية أسرة لعدد كبير من الصحفيين والفنيين المحليين من ذوي الكفاءات العالية الناطقين بعدد من اللغات إضافة إلى فئة من الصحفيين استقطبتها القناة لم تكن لديها أي صلات سابقة تربطها بالبلد كاللغة والدراسة الجامعية أو العلاقات الأسرية. إنهم صحفيون تعاقدوا للعمل وحضروا إلى روسيا التي لم يسبق لهم زيارتها.من الانطباعات الأولى والصعوبات إلى الاندماج والاستقرار .. قصص مختلفة يرويها لنا صحفيون من قناة آر تي ارتبطوا بروسيا بأواصر أقوى بكثير من مجرد عقد عمل.

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