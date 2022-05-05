RT 15 Years
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خلال خمسة عشر عاما أصبحت قناة أر رتي الناطقة بالعربية أسرة لعدد كبير من الصحفيين والفنيين المحليين من ذوي الكفاءات العالية الناطقين بعدد من اللغات إضافة إلى فئة من الصحفيين استقطبتها القناة لم تكن لديها أي صلات سابقة تربطها بالبلد كاللغة والدراسة الجامعية أو العلاقات الأسرية. إنهم صحفيون تعاقدوا للعمل وحضروا إلى روسيا التي لم يسبق لهم زيارتها.من الانطباعات الأولى والصعوبات إلى الاندماج والاستقرار .. قصص مختلفة يرويها لنا صحفيون من قناة آر تي ارتبطوا بروسيا بأواصر أقوى بكثير من مجرد عقد عمل.