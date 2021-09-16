بيت مقابل مشبك ورق

في 2005-2006 قام المدون الكندي كايل ماكدونالد بمقايضة مشبك ورقي لمنزل من طابقين على عدة مراحل. في نهاية عام 2020 قرر رسلان تشيستياكوف من مدينة أنغارسك الروسية تكرار تجربة كايل.

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