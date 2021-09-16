بيت مقابل مشبك ورق
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في 2005-2006 قام المدون الكندي كايل ماكدونالد بمقايضة مشبك ورقي لمنزل من طابقين على عدة مراحل. في نهاية عام 2020 قرر رسلان تشيستياكوف من مدينة أنغارسك الروسية تكرار تجربة كايل.
في 2005-2006 قام المدون الكندي كايل ماكدونالد بمقايضة مشبك ورقي لمنزل من طابقين على عدة مراحل. في نهاية عام 2020 قرر رسلان تشيستياكوف من مدينة أنغارسك الروسية تكرار تجربة كايل.
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