يمكن مقارنة الاتحاد السوفييتي في مطلع الثمانينيات بطائرة ضخمة، كانت تحلق في الجو، وبدا أن محركاتها تعمل من غير أعطال، بيد أن الطيارين وراء مقودها كثيرا ما كانوا يتبدلون.

لماذا انهار الاتحاد السوفييتي؟ فيلم وثائقي جديد يلقي نظرة على اللحظات التاريخية والشخصيات المركزية التي تعتبر مفتاحا لفهم أسباب انهيار أكبر دولة في العالم.