تركيا تغرق أوروبا بالمهاجرين من أراضيها

بدأت تركيا بتنفيذ تهديدها للقارة العجوز بإغراقها بالمهاجرين عبر السماح لهم بعبور حدودها باتجاهها،وبدأ لاجئون ومهاجرون يقيمون في تركيا بالتوجه نحو اليونان ومنها لقلب أوروبا.

وذكرت وكالة"الأناضول" التركية الرسمية أن مهاجرين باشروا بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير الشرعيين، إلى أدرنة، ومن ثم حثوا الخطى نحو المناطق الحدودية.

وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة.

كما أن مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين، وصلت لسواحل بحر إيجه بولاية جنق قلعة شمال غربي تركيا، بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول غرب أوروبا.

المصدر: وكالات