حقيقة فيديو الهضبة ودينا الشربيني الذي أثار اللغط!

أثار مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "شرطة المشاهير" على "فيسبوك" عمرو دياب والشربيني بصدد الغناء والتمايل على أنغام إحدى أغانيه خلال تواجدهما في حفل خاص بأحد المطاعم، على ما يبدو.

وعلقت الصفحة، المعروفة بانتقادها للمشاهير، على الفيديو: "منعرفكن على ترامب وميلانا فرع مصر، شوفوا كيف دينا مسكتلو ايدو لعمرو وبعدها"، حيث بدا كأن دينا أرادت الإمساك بيد عمرو دياب وهو أبعدها عنه!

لكن المتمعن في الفيديو سيلاحظ أن الفنان المصري كان يحتفظ بشيء في يده أثناء التصفيق، لتقوم دينا بأخذه منه ووضعه خلفها على الطاولة ويستمر الثنائي في التصفيق والاستمتاع.

وأعاد المشهد إلى الأذهان المواقف التي حصلت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في أكثر من مناسبة، حيث كانت تسحب يدها منه كلما أراد الإمساك بها ما أثار سخرية كبيرة.

ويعيش الثنائي ضغطا إعلاميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث انتشرت لهما العديد من الصور التي أثارت القيل والقال حول حقيقة علاقتهما، ليعلن عمرو دياب أخيرا خلال حفل له عن حبه لدينا ويهديها أغنيته المشهورة برج الحوت ويضع حدا للإشاعات.

المصدر: RT