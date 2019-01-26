لأول مرة.. ماريا كاري تحيي حفلا فنيا في السعودية

أعلن موقع "السعودية الدولية للغولف" في صفحته على تويتر، أن الفنانة العالمية، ماريا كاري، ستحيي أول حفل لها في المملكة العربية نهاية الشهر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن كيري ستحيي أمسيتها الفنية في "منطقة الترفيه" بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في الـ 31 من يناير الجاري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.

ولأول مرة في المملكة !!



وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه



الفنانة العالمية ماريا كاري



وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك) #KAEC#السعودية_الدولية_للجولفpic.twitter.com/xI8GEezsOx — #KAEC (@kaec_saudi) 24 января 2019 г.

كما من المنتظر أن تشهد المدينة في الليلة نفسها عددا من العروض الفنية والموسيقية بحضور عدد من مشاهير الموسيقى، كالفنان العالمي "تييستو"، ومجموعة أخرى من نجوم الفن.

عزيزتي للمزيد من المعلومات حول الأمسيات الفنية يرجى زيارة الرابط التالي: https://t.co/oBjFo2sO2o — #KAEC (@kaec_saudi) 25 января 2019 г.

المصدر: RT