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لأول مرة.. ماريا كاري تحيي حفلا فنيا في السعودية

الثقافة والفن

لأول مرة.. ماريا كاري تحيي حفلا فنيا في السعودية
Reuters CA/NL
الفنانة العالمية ماريا كاري
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أعلن موقع "السعودية الدولية للغولف" في صفحته على تويتر، أن الفنانة العالمية، ماريا كاري، ستحيي أول حفل لها في المملكة العربية نهاية الشهر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن كيري ستحيي أمسيتها الفنية في "منطقة الترفيه" بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في الـ 31 من يناير الجاري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.

كما من المنتظر أن تشهد المدينة في الليلة نفسها عددا من العروض الفنية والموسيقية بحضور عدد من مشاهير الموسيقى، كالفنان العالمي "تييستو"، ومجموعة أخرى من نجوم الفن.

المصدر: RT

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