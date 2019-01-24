 
مباشر
عاجل
مسؤول في "حماس": رفضنا استقبال المنحة القطرية احتجاجا على سلوك إسرائيل

أم كلثوم "تحيي" حفلا في السعودية!

الثقافة والفن

أم كلثوم
twitter.com/@QVyz7VAyuuN4HYw
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld58

سيتمكن الجمهور السعودي من حضور حفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم في مهرجان "شتاء طنطورة" الفني، بعد 44 عاما على رحيلها، عبر تقنية "الهولوغرام".

وسيكون حفل كوكب الشرق من أكبر العروض التي تستخدم إمكانيات تقنية "الهولوغرام"، التي تعتمد على المؤثرات الصوتية والبصرية، وتعتمد "استحضار" الشخص المطلوب بتمثيل يؤديه شخص آخر معد لذلك.

إقرأ المزيد
لماذا "ألغي" حفل الفنانة أحلام في السعودية؟

وأكد عمر الراضي مدير البرامج في مجموعة "إم بي سي" أن الحفل، الذي بدأت التحضيرات له قبل 4 أشهر، سيكون الأضخم من نوعه باستخدامه هذه التقنية.

وسيصاحب صوت أم كلثوم عزف حي لفرقة موسيقية يشارك فيها آخر أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة لأم كلثوم.

كما ستحيي بعض الفنانات المصريات الموهوبات بعض أغاني أم كلثوم في "الليلة الخاصة والاستثنائية" ضمن مهرجان "شتاء طنطورة".

وسيشهد الجمهور أيضا متحفا لمقتنيات وصور الفنانة الراحلة وأدوات فرقتها.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت