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لماذا "ألغي" حفل الفنانة أحلام في السعودية؟

الثقافة والفن

لماذا
You-Tube: Ahlam
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انتشرت مؤخرا أنباء تتحدث عن أن سبب إلغاء حفل غنائي للفنانة الإماراتية، أحلام، في السعودية، هو معارضة نساء مدينة جازان لذلك، ليتبين فيما بعد أنها أنباء غير صحيحة.

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واعتمدت الشائعات الأخيرة على تصريحات قديمة لأحلام، أعلنت فيها معارضتها لقيادة المرأة للسيارة في السعودية.

وتكشفت الحقيقة عندما أوضحت مصادر مقربة من النجمة أن الحفل كانت سيقام في الرياض وليس في جازان، وأن تاريخه قد تأجل من 21 ديسمبرالجاري إلى شهر يناير، "بسبب الإقبال الشديد".

وفي تغريدة ردت بها أحلام على أحد المعجبين السعوديين، مؤخرا، كتبت النجمة: "السعودية بلادي، وجمهوري الأول هو جمهوري في السعودية، وبكل فخر.. انتظروني، قريبا أعلن التواريخ".

المصدر: وكالات

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