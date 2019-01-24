وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني يتذكر زمنا من الثقافة

تنظم دار نهضة مصر ندوة في الخامسة مساء اليوم الخميس للفنان، فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، لمناقشة كتاب "ربع قرن من الثقافة"، والذي حاورته فيه انتصار الدرديري.

وتأتي الندوة في إطار معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتح، يوم أمس 23 يناير، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، ويحتفل بالدورة الخمسين لانعقاده، حيث نظمت أول دورة عام 1969.

ويرصد الكتاب تجربة 23 عاما خدم فيها حسني في منصب وزير الثقافة، حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وهو مزيج من السيرة الذاتية، والمواجهة بالأسئلة، وشهادات الشهود، ويتضمن مواقف يكشف عنها الوزير الأسبق للمرة الأولى، كونه من بين الوزراء الذين لا يتحدثون كثيرا إلى وسائل الإعلام، ما فتح الباب على مصراعيه للتأويل وحتى الإساءة وتشويه الحقائق.

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وقد كتب مقدمة الكتاب الكاتب المصري البارز، محمد سلماوي. ويتعلق الكتاب بالعمل الثقافي، حيث تحدثت فيه نخبة من المثقفين والفنانين ورجال المجتمع المصريين، من بينهم وحيد حامد، خالد منتصر، نجيب ساويرس، ليلى علوي، حسين فهمي، خالد جلال وغيرهم.

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ومن الشخصيات التي اعتمد الكتاب على شهادتها الناقد والمؤرخ السينمائي الراحل، علي أبو شادي، أحد رجال حسني في وزارة الثقافة، وتولى العديد من المناصب من بينها الثقافة الجماهيرية والرقابة على قطاع الإنتاج الثقافي، ثم المجلس الأعلى للثقافة.

وكان أبو شادي شاهدا على طريقة عمل الوزير الأسبق، فضلا عن أنه كان طرفا في العديد من الأزمات التي عصفت بفاروق حسني أثناء توليه المنصب الشائك، والتي كانت من بينها أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" (للكاتب السوري حيدر حيدر صادرة عام 1983 في سوريا، وأعيد نشرها في مصر عام 2000، وأحدثت جدلا ومنعها الأزهر بدعوى الإساءة للإسلام)، وغيرها من الأزمات التي دفعت باسم الوزير إلى صدارة الصحف القومية والمستقلة.

كذلك يرصد الكتاب عددا من إنجازات الوزير الأسبق، ومن بينها إنشاء 42 متحفا و45 مكتبة، وإطلاق أكبر حملة لترميم الآثار المصرية، وتأسيس المهرجانات مثل مهرجان القلعة، المسرح التجريبي، الفيلم القومي، وإعادة افتتاح دار الأوبرا المصرية أكتوبر 1988 بعد 17 عاما من توقفها بعد حريق الأوبرا الكبير عام 1971.

المصدر: اليوم السابع