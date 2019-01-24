افتتاح الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته الخمسين، اليوبيل الذهبي، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، حيث تحضر فيها جامعة الدول العربية كضيف شرف.

وافتتح المعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، وسوف يستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل.

كما حرص الرئيس على تفقد عدد من أجنحة المعرض والاطلاع على ما يقدم داخلها، حيث يقام المعرض للمرة الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية في ضاحية التجمع الخامس خارج القاهرة، بدلا من أرض المعارض بمدينة نصر شرق القاهرة.

وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي في المعرض، اليوم الخميس 24 يناير، ويبلغ عدد المشاركين من دول العالم 169 ويمثلون 35 دولة، ويبلغ عدد الأجنحة في المعرض 723 جناحا، وعدد الناشرين 748 دار نشر، من بينها 62 دار مصرية، و24 دار نشر أجنبية تشارك للمرة الأولى بالمعرض.

كما يبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفا، وعدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر 300 شاعر. وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية المختلفة 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان.

المصدر: بوابة الأهرام