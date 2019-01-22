الموسيقار ريتشارد كلايدرمان يحيي حفلا مرتقبا في القاهرة

تحتضن القاهرة حفلا مرتقبا للموسيقار العالمي وعازف البيانو الشهير، ريتشارد كلايدرمان، في 15 فبراير المقبل، وذلك بمناسبة حلول "عيد الحب" للعام الجاري.

ويحيي كلايدرمان الحفل الموسيقي في مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس، في حين أكد أنه سعيد للغاية بأن تتاح له الفرصة للقاء الجمهور المصري من جديد، حيث أحيا العام الماضي حفلا في القاهرة أيضا.

وأضاف كلايدرمان قائلا: "الشعب المصري ذواق للفن.. وأتوقع أن يحقق الحفل نجاحا عالميا، نظرا لمكانة مصر".

اشتهر الموسيقار الفرنسي بأدائه المقطوعة الموسيقية "Ballade De Pour Adeline"، بعد نجاحه في استماع ضم 20 عازف بيانو عام 1976، لتصبح المقطوعة الأشهر في تاريخه، ومن أشهر المقطوعات التي تنتمي إلى قالب الموسيقى الخفيفة Light Music، وباع منها في ذلك الحين أكثر من 22 مليون نسخة في 38 بلدا حول العالم.

وسجل كلايدرمان أكثر من 1300 مقطوعة خلال مسيرته الفنية الطويلة، وفي عام 2006، وصل مجمل مبيعات موسيقاه إلى 150 مليون نسخة حول العالم.

المصدر: وكالات