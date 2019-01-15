نقابة الفنانين السوريين تنفي وفاة الممثل السوري الكبير أسعد فضة

نفت نقابة الفنانين السوريين وفاة الممثل السوري البارز، أسعد فضة، الذي يبلغ من العمر 81 عاما.

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وجاء بيان نقابة الفنانين السوريين، بعد أن تداولت وسائل إعلام خبر وفاة الممثل السوري.

ولد فضة في قرية بكسا في اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما والمسرح. وشارك خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة من بينها: الأخوة كارامازوف، دون جوان، الملك العاري، الملك هو الملك، وغيرها.

وفي السينما، شارك الفنان في أفلام: القلعة الخامسة، حبيبتي يا حب التوت، قصة شرقية، ليالي ابن آوى. وفي التلفزيون شارك في مسلسلات: العوسج، الجوارح، باب الحارة، عز الدين القسام، وغيرها.

وحصل الفنان على العديد من الجوائز التقديرية في سوريا وخارجها، من بينها مهرجان دمشق السينمائي الدولي (جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ليالي ابن آوى") ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون (جائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل "العوسج")، وحملت صالة المسرح القومي بمدينة اللاذقية اسمه عام 2006.

المصدر: وكالات