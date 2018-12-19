النجم السوري أسعد فضة يتحدث عن الفن المصري

تحدث النجم السوري البارز، أسعد فضة، خلال تكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن تفاصيل مسيرته الفنية، وتطرق لفنون المسرح والتمثيل في مصر.

وفي مستهل حديثه قال فضة: "أنا تربيت في المسرح وأحسن المسرح تربيتنا، ولذلك يبقى الحنين إلى المسرح هو الأساس والهاجس وأعتبره أهم من التليفزيون والسينما".

وتابع النجم تصريحاته مبديا رأيه بالفن المصري في السينما والمسرح والتلفزيون، إذ قال: "مصر رائدة في المسرح والسينما في الوطن العربي، والمصريون بشكل عام رواد الحركة الفنية في الوطن العربي".

وحصد أسعد فضة الكثير من الجوائز المحلية والعربية خلال مسيرته الطويلة في التمثيل والمسرح والتلفزيون، كان آخرها تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، قبل مشاركته في مهرجان قرطاج، المنعقد حاليا، بين 8 و16 ديسمبر الجاري.

المصدر: اليوم السابع