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عائدات "Aquaman" تتخطى مليار دولار!

الثقافة والفن

عائدات
You-Tube: Warner Bros. Pictures
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حقق الفيلم الهوليوودي الجديد، "Aquaman"، رقما قياسيا جديدا عندما تخطت إيراداته العالمية مليار دولار أمريكي، منذ بداية عرضه رسميا، في 21 ديسمبر الماضي.

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وتربع "Aquaman" على قائمة أكثر الأفلام العالمية ربحا لعام 2018، يليه كل من فيلمي: "Avengers" و"Incredibles 2".

وتدور أحداث الفيلم حول بطل من عالم ممالك المحيطات ووريث شرعي لحكم مملكة "أتلاتنس"، يتوجب عليه القيام بمغامرة خطيرة لكي يحظى بتأييد وقيادة شعب مملكته.

"Aquaman" من بطولة جايسون موموا، آمبر هيرد، ونيكول كيدمان، ومن كتابة جوف جونز ومورت واينجير، في حين أخرج العمل السينمائي، جيمس وان.

المصدر: الصحافة الأمريكية

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