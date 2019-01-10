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إيقاف مسلسل عادل إمام لرمضان 2019

الثقافة والفن

إيقاف مسلسل عادل إمام لرمضان 2019
You-Tube: Aflam HD
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يخرج النجم العربي، عادل إمام، من السباق الرمضاني للعام الجاري، على الرغم من تعاقده على بطولة مسلسل "فالانتينو".

وبدأت التحضيرات للعمل الدرامي فعليا خلال الأسابيع الأخيرة، كما رشحت أسماء النجوم الأساسيين في المسلسل، إلا أن القرار النهائي اتخذ بتأجيل المسلسل لرمضان 2020.

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وبذلك، يخرج عادل إمام من السباق الرمضاني لأول مرة منذ 7 سنوات، في حين انتشرت عدة أنباء عن تعرض المسلسل لصعوبات أثناء التحضير له، كالتأخر في بناء الديكورات السينمائية وعدم تسلم حلقات كافية لتعرض على مدى ثلاثين يوما.

وفي الوقت نفسه، أبلغ المخرج، رامي إمام، جميع العاملين بإمكانية الذهاب إلى عمل جديد كليا لرمضان 2019، في حال وصلتهم عروض لمسلسلات أخرى في الوقت المناسب.

وكان آخر ظهور رمضاني لإمام في مسلسل "عوالم خفية"، عام 2018، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامى إمام.

المصدر: اليوم السابع

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