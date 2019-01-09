كيفن سبيسي: مداعبة المراهق تمت بالتراضي

ادعى النجم الأمريكي، كيفن سبيسي، أن المراهق الذي اتهمه بالاعتداء الجنسي، قد قام بمداعبته قبيل وقوع "حادثة التحرش".

وصدرت التصريحات الأخيرة على لسان محامي سبيسي، الذي تحدث نيابة عن موكله، وأكد أن المداعبة مع المراهق (18 عاما) حدثت بالتراضي، أي أن الحادثة لا تعد اعتداء جنسيا.

كما أضاف المحامي أن المراهق رحب بتقديم سبيسي المشروب له، وكذلك سمح للأخير بوضع يديه حول جسده، في حين رافق المراهق النجم إلى خارج الحانة لتدخين السجائر وأعطى سبيسي رقم هاتفه الشخصي.

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وكتب المحامي مخاطبا المحكمة الأمريكية التي مثل أمامها النجم الأمريكي: "الحادثة تمثل مداعبة متبادلة بين شخصين وبتراضيهما أيضا، لا أكثر".

وأكد المحامي أن الفيديو المسرب ليلة الحادثة لا يدل بأي شكل على قيام سبيسي باعتداء جنسي على المراهق.

يذكر أن المراهق "الضحية"، ابن الإعلامية الأمريكية، هيذر أونرو، قد اتهم سبيسي مؤخرا بالتحرش الجنسي به، حيث أشار إلى أن النجم "قدم المشروب الكحولي له" ومن ثم أقدم على "لمس بنطاله بينما كانا يجلسان معا في الحانة".

المصدر: Sputnik News