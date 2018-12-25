اتهام كيفين سبيسي بقضية تحرش جنسي جديدة

اتهم القضاء الأمريكي النجم الشهير، كيفن سبيسي، بالاعتداء الجنسي على مراهق في حانة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وادعت الإعلامية الأمريكية، هيذر أونرو، أن سبيسي اقترب من ابنها المراهق (18 عاما) خلال تواجده في حانة، ومن ثم قدم له مشروبا كحوليا وبدأ يتلمسه، مع العلم أن السن القانونية لاستهلاك الكحول في ولاية ماساتشوستس هي 21 عاما.

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وفي رده على الاتهامات الأخيرة، نفى النجم ما ورد فيها، وتابع قائلا: "من المؤكد أنني لن أدفع ثمن أفعال لم أقم بها.. لا يجوز إطلاق الأحكام بدون وجود حقائق".

ومن المتوقع أن يمثل سبيسي أمام محكمة أمريكية بخصوص حادثة الاعتداء الجنسي التي حدثت في مدينة نانتاكيت، بتاريخ يوليو 2016.

يذكر أن النجم الأمريكي اشتهر على نطاق غير مسبوق إثر أدائه شخصية، "Frank Underwood"، في السلسلة التلفزيونية الأكثر شهرة، "House of Cards"، من إنتاج شركة "Netflix".

كما أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سبيسي تهما بالاعتداء الجنسي، إذ وجهت له تهم مشابهة خلال السنوات القليلة الماضية، لحوادث تحرش جرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

المصدر: BBC News