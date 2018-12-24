مطربة عربية سبقت الجسمي وغنت في الفاتيكان (فيديو)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاركة الفنانة العربية، سميرة سعيد، في حفل غنائي أقيم على أرض دولة الفاتيكان عام 1996، بحضور البابا يوحنا، آنذاك.

وشكل المقطع المتداول نفيا موثقا للأخبار السابقة التي تحدثت عن أن الفنان، حسين الجسمي، هو أول مطرب عربي غنى في الفاتيكان.

وغنت سميرة سعيد قبل 22 عاما في الفاتيكان، بحضور كل من البابا يوحنا وشيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، حيث قدمت أغنية بعنوان "شجرة السلام"، ضمن فرقة غنائية ثلاثية تمثل ثلاثة أديان سماوية.

يذكر أن الجسمي أحيا حفلا غنائيا ضخما قبل أيام في الفاتيكان، التقى خلاله البابا فرانسيس وتسلم منه تكريما خاصا.

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المصدر: يوتيوب