 
مباشر

شاهد.. فنان لبناني مشهور يظهر وسط محتجي "السترات الصفراء" في باريس

الثقافة والفن

شاهد.. فنان لبناني مشهور يظهر وسط محتجي
السترات الصفراء في باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbeh

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، فيديو له وسط محتجي "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال علامة على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام "من قلب الحدث في باريس.. السترات الصفر".

وبدأ حراك السترات الصفراء بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وبعد ضغط من الشارع، قررت الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب ، كما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم الـ2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أربعة أجيال" تحدٍ جديد مع العائلة.. شاهد آخر التحديات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية