هيفاء وهبي: لدي أصدقاء شواذ منجذبون لي

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إن لديها العديد من الأصدقاء الشواذ، مشيرة إلى أنهم ينجذبون لها عاطفيا ويعبرون عن إعجابهم بها.

وأضافت أمس الجمعة في مقابلة مع برنامج "لهون وبس" على قناة "lbc" أن إعجاب الرجال بها أمر طبيعي مادام في حدود اللياقة والأدب، منوهة بأن "السيدة هي من تضع حدودا لمن يتعامل معها وتمنعه من تخطيها".

وأوضحت أن المواصفات الجمالية والجسدية لا تهمها بشكل كبير عند اختيار شريك حياتها، لأن الحب أقوى من كل المقاييس.

وغازل مقدم البرنامج هشام حداد، هيفاء وهبي وفستانها قائلا: "في العادي الناس تحتاج لخرزة زرقاء، ولكنك تحتاجين لخضراء"، لترد عليه قائلة: "خرزة لبنان!".

واختارت النجمة اللبنانية إطلالة شبابية مميزة تضج بالأنوثة والجمال، وارتدت فستانا أنيقا من تصميم الكسندر فوتييه، باللون الزيتي (أخضر غامق).

والفستان يتميز بتفاصيله البسيطة والمرتبة، فهو قصير مع قصة شبابية في وسط المنطقة السفلية، ومن الأعلى مكشوف عند منطقة الصدر، وبأكمام طويلة، مع تصميم جميل عند منطقة الوسط وإكسسوار يشبه الحزام باللون الفضي، أضاف رونقا وأناقة على الإطلالة.

المصدر: وكالات