نادين لبكي تحقق إنجازا قياسيا بين النساء العربيات

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "BAFTA"، عن الأفلام العالمية التي ستتنافس على جائزتها المرتقبة في مجال السينما لهذا العام.

وتعد جائزة "BAFTA" الدولية إنجازا مرموقا لا يقل أهمية عن جوائز الأوسكار، في حين دخل الفيلم الأخير للمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، في قائمة الأفلام الخمسة التي تتنافس على اللقب.

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وتصبح نادين لبكي بذلك أول امرأة عربية تشارك في نهائيات الحدث العالمي عن فيلمها "كفر ناحوم"، مصطحبة معها السينما اللبنانية إلى النطاق الدولي أيضا.

وعلاوة على ما سبق، يشارك فيلم لبكي الأخير في الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار للعام الجاري، ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي"، بعد تصدره شبابيك التذاكر في لبنان ودول عربية أخرى، ناهيك عن فوزه بالعديد من الجوائز المحلية والدولية، أشهرها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.

المصدر: اليوم السابع