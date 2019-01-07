فوز الأمريكي المصري رامي مالك بجائزة "غولدن غلوب" المرموقة

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي سعيد مالك، بجائزة "غولدن غلوب" لفئة "أفضل ممثل في الدراما"، وذلك على أدائه دور مغني الروك الراحل فريدي ميركوري في فيلم درامي، حظي بشهرة واسعة.

وشهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الحفل الـ76 لتوزيع جوائز جمعية الصحافة الأجنبية في هوليود (HFPA).

وبين المرشحين لهذه الجائزة كان برادلي كوبر على دوره في فيلم "النجم مولود"، ووليم دافو لدوره في فيلم "فان غوغ عشية الخلود"، ولوكاس هيدجز على فيلم "الشخصية المحطمة"، وجون ديفيد واشنطن على دوره في "رجل العشيرة السوداء".

وشكر رامي مالك أعضاء فرقة Queen فردا فردا، وقال مخاطبا البطل الذي بفضله نال الجائزة: "أحبك، أيها الوسيم. هذا من أجلك وشكرا لك ".

ولعب مالك عام 2018 دور الموسيقار ميركوري في فيلم السيرة الذاتية "افتتان البوهيمية"، وحصل أداؤه على إشادة من النقاد، الذين رشحوه لجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل في فيلم دراما.

ولد رامي سعيد مالك في لوس أنجلوس في 12 مايو 1981 وهو ممثل أمريكي من عائلة مهاجرين مصريين.

المصدر: وكالات