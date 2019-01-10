هل جازفت "ديزني" باستبعاد جوني ديب من "قراصنة الكاريبي"؟

أعلنت شركة "ديزني" رسميا عن استبعاد النجم العالمي، جوني ديب، من الجزء القادم من السلسلة الهوليوودية، "قراصنة الكاريبي"، في حين يشكك خبراء بشدة في صواب هذا القرار.

وتقدم الشركة على استبعاد ديب لأسباب مالية على حد تعبيرها، حيث سيوفر ذلك مبلغ 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل متوسط الأجر الذي تقاضاه النجم مقابل لعبه دور البطولة في الأجزاء السابقة من "قراصنة الكاريبي".

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وتبعت القرار الأخير موجة انتقادات واسعة بين الملايين من محبي النجم الأمريكي، حيث أشاروا إلى أن الجزء القادم لن يكون ناجحا بدون ديب الذي أبدع في تجسيد شخصية القرصان "جاك سبارو" طوال 15 عاما، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الشركة المنتجة، ديزني، لعائدات تخطت 5 مليارات دولار أمريكي.

وفي هذه الأثناء، يلعب النجم دورا بطوليا آخر في الفيلم المرتقب "Minamata"، والمأخوذ عن الرواية التاريخية التي صدرت عام 1975، للمؤلفين، إيلين إم سميث ودبليو يوجين سميث.

المصدر: الصحافة الأمريكية