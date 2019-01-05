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حما المطربة المصرية شيرين يدافع عنها

الثقافة والفن

حما المطربة المصرية شيرين يدافع عنها
أخبارك. نت
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وجه حما المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة إلى الإعلامي المصري تامر أمين بعد انتقاه للمطربة شيرين واتهامها بالإساءة لمصر في حفلها الأخير بليلة رأس السنة.

وأوضح حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل ماحدث لشيرين خلال حفلها الذي فضلت أن يقام في مصر على أن تسافر للخارج رغم دنو أجر الحفلات في مصر مقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتفاصيل واقعة ".

وانتقد حبيب مهنية الإعلامي المصري قائلا:"عزيزي الإعلامي الكبير تامر أمين مش بكلمك باعتباري حما شيرين عبد الوهاب باعتباري مواطن.. المذيع الناجح مش اللي يجري وراء الخبر، لا، هو اللي يعرف كواليس الخبر".

وكان تامر أمين طالب نقابة المهن الموسيقية، بوقف شيرين عبدالوهاب "لايف"، قائلا إنها |شخص غير مسؤول عن حمل المايك ومخاطبة الناس.

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وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" المصرية: "بحب صوتها وحنجرتها الذهبية، بس الحب حاجة والصح حاجة، وإني أسكت على الإساءة لبلدي حاجة تانية"..

وأكد أن شيرين قالت "أنا خسارة في مصر"، وعندما كُسرت منضدة قالت: "أهلا بكم في مصر".

المصدر: وكالات

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