هل تطاولت المطربة شيرين على مصر مجددا؟ (فيديو)

هاجم الإعلامي المصري تامر أمين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب ما حدث في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر احتفالا بحلول السنة الجديدة.

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وانتقد أمين تصرفات شيرين عبد الوهاب في كل حفل تحييه، موضحا أنها تطاولت على مصر مرة أخرى بقولها:" أنا خسارة في مصر".

وحكى أمين خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض عبر قناة "النهار" ما حدث خلال الحفل، وقال إن هذه القصة وصلت إليه من أصدقاء سوريين كانوا حضروا الحفل وانزعجوا مما فعلته المطربة المصرية.

وقال إن شيرين خلال الحفل تلقت تحية كبيرة من جمهورها على أدائها، وردت على هذه التحية قائلة: "أنا خسارة في مصر"، وانتقد ما قالته بشدة مؤكدا أنه لا يصح أن تقول هذا الكلام عن بلدها وسط الجمهور.

وطالب تامر أمين نقابة الفنانين ونقيبها الفنان هاني شاكر بالتدخل لوقف ما يحدث، مؤكدا أن شيرين لم تتعلم مما حدث قبل ذلك وأن عقوبة وقفها عن الغناء لأشهر لم تؤثر عليها، مشددا على سرعة تدخلهم حتى لو وصل الأمر لمنعها من الغناء في الحفلات والاكتفاء بطرح ألبومات غنائية فقط.

وانتقد شيرين من قبل بسبب تصريحاتها السابقة عن مياه نهر النيل، والتي اعتبرها البعض في حينها إساءة لمصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية