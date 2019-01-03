موسكو تتصدر قائمة أكثر المدن شعبية لدى السياح في 2018

تصدرت العاصمة الروسية، موسكو، تصنيف أكثر المدن الروسية شعبية لدى السياح، حيث زارها عام 2018 نحو 23.5 مليون سائح أجنبي وروسي.

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في الوقت نفسه شغلت بطرسبورغ المرتبة الثانية (8.5 مليون سائح)، وجاءت بعدهما مدينتا قازان وفلاديفوستوك (نحو 3 ملايين سائح).

أما قائمة الأقاليم الروسية، فتصدرها إقليم كراسنودار، الذي زاره 16.8 مليون سائح، ثم ضواحي موسكو، التي زارها 15 مليون سائح.

فيما يتعلق بإقليم القرم، فقد شغل المرتبة الثالثة في التصنيف (6.7 مليون سائح). أما العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا روسيا عام 2018 فبلغ 60 مليون سائح.

المصدر: نوفوستي