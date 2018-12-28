فوربس تنشر قائمة "نجوم خذلوا منتجيهم"!

نشرت مجلة فوربس الأمريكية قائمة بالممثلين الذين حصلوا على أجور مبالغ فيها هذه السنة، ولم تكن عائدات الأفلام التي شاركوا فيها متناسبة مع أجورهم العالية.

وتصدر الممثل، ماثيو ماكونهي، قائمة فوربس للنجوم الذين لم يبرهنوا جدوى أجورهم العالية، ولم تحقق الأفلام التي شاركوا بها مؤخرا أرباحا تذكر.

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ويحسب المنتجون جدوى وأرباح أفلام الممثلين مقياسا بكل دولار دفع للممثل، ولم يحقق كل دولار دفع للنجم ماكونهي، الحاصل على جائزة الأوسكار، في فيلمه الأخير "برج الظلام" إلا دولارا وسنتا واحدا فقط.

وجاء الممثل كريستيان بيل في المرتبة الثانية لهذا التصنيف السلبي، إذ لم يجن المنتجون من كل دولار دفعوه أجرا له عن فيلمه "السلطة"، إلا 50 سنتا فقط.

أما الممثل، مات ديمون، فقد حصل على المرتبة الثالثة في التصنيف، وحقق المنتجون من كل دولار دفعوه أجرا له، عن فيلمه "ديدبول 2" على 3 دولارات و7 سنتات.

المصدر: نوفوستي